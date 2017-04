Mänguasjamuuseumis uuritakse, millega Eesti lapsed 1990. aastatel mängisid

Uue ajastu nähtustena jõudsid 1990. aastate lapsepõlve Lääne mänguasjade reklaamid ja kultussarjad, mis lõid ettekujutuse "heast elust". Reklaamides nähtu jäi aga sageli vaid ekraanitaguseks või paberipealseks unistuseks ning näitusel saabki näha, milliseid esemeid Eesti lapsed läikivate mänguasjade asemel 90ndatel tegelikult kogusid.

Tartu Mänguasjamuuseumi teadur Liis Reha selgitas "Aktuaalses kaameras", et näitusel on esindatud näiteks õllepurgid. "Need olid siis toona üsna defitsiitne kaup, kuna see oli selline välismaine ja üsna hinnas," sõnas ta ja tõi välja, et õllepurkide näol tekib eetiline vastuolu ja küsimus, kas on kombekas lastel koguda alkoholiga seotud esemeid. "Aga siiski toona oli tavaks neid koguda, samamoodi näiteks ka välgumihkleid koguti."

Uue ajastu nähtused jõudsid ka 90ndatel kasvanud laste toa seintele ning Tartu Mänguasjamuuseumi arendusjuht Marge Pärnits esitles "Aktuaalses kaameras" klassikalist ka toonase lapse tuba. "See oli selline laps, kes luges ajakirju ja ajalehti, võttis sealt vahelt välja postreid, mis olid kangesti moodsad ja mis pidid seina peal olema, olenemata sellest, kas seal peal oli "Baywatch" või "Beverly Hills"."

Näitus "Unistused ja tegelikkus. 90ndate lapsepõlv" jääb avatuks 21. jaanuarini 2018. aastal.