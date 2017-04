"Pealtnägija" läheb koos Jevgeni Ossinovskiga süstamaratonile

Jevgeni Ossinovski ütles, et ta ei karda omapäraseid ja uusi väljakutseid. "Ainuke mure oli selles, et mul ei ole aega eriti trenni teha," sõnas ta ja lisas, et kuna tal ei ole viimased mitu aastat olnud aega trenni teha, siis pole ka füüsiline vorm kuigi hea.

Ossinovski ja Pihli treeneriteks on Andres Kaju ja Indrek Kermon, kel kahe peale aerutamiskogemust 32 aastat. Nad lubasid osalistest viimase välja pigistada.

Näpunäiteid jagas ka endine telemees Rasmus Kagge, kes läbis Võhandu maratoni kaks aastat tagasi algaja kohta fenomenaalse ajaga – 10 tunni ja 59 minutiga. "Sa leiad selle õige tõmbe kuskil seal 10-15 kilomeetril üles, keha peab käima, sa pead kehaga tõmbama, see on esimene asi," õpetas Kagge. "Esimese kümne kilomeetri pärast hakkad sa kõiki sõimama oma peas, mitte avalikult, sa mõtled, et mille pärast ma siia tulin, ma ei tule siia enam mitte kunagi."

Võhandu maratoni start antakse kell seitse hommikul Võrus Tamula järve ääres. Teekond on pikk ja ohtlik, ültetada tuleb kümneid vanu tammisid ja kivislaalome ning iga kokkupõrge võib halvimal juhul lõppeda paadi lõhkumisega. Sõit kulmineerub Põlvamaal Võõpsus ja juba õhtupimeduses. "Ega see ju mingi jalutuskäik pargis ei ole," ütles Rasmus Kagge.

"Pealtnägija" tegi kaasa ka ühe treeningu, mille käigus käisid nad süstaga ümber, kukkusid jääkülma vette ning Jevgeni Ossinovski kaotas ka oma prillid. "Ma mäletan seda, kuidas mu prillid põhja vajusid ja siis oli korra tunne, et lähen võtan need prillid ära, kuidagi tundus, et käega ulatab, aga siis ma mõtlesin, et ma ei kujuta ette, kui sügav siin tegelikult on, äkki ma jäängi sinna põhja minema", selgitas minister ja tõdes, et teisest küljest oli nii külm, et surm oli natuke silme ees. "Ma mõtlesin, et jätan selle paadi ka siia ja hakkame kalda poole ujuma, aga siis harjus ära."