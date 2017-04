Pärl sai uue laulja ja avaldas singli "Unustanud iseenda"

Ansambel Pärl on leidnud oma ridadesse uue laulja ning põrutab tärkavale kevadele vastu tuliuue looga "Unustanud iseenda", mis peaks meelde tuletama igaühele, et kõik hea algab meist enesest.

Pärli uueks lauljannaks sai otsingute järel Merlin Purge. 21-aastane neiu, kel kogmus nii Eesti Laulu lavalaudadelt Super Hot Cosmos Blues Bandi taustalauljana kui ka end kitarril saates ja esinedes arvukates Eestimaa paikades. Uue väljakutse ja Pärliga liitumise kohta arvab Purge, et koostöö saab olema põnev. "Selle nimel ma siiani tööd teinud olengi, et mind märgataks," ütles Purge.

Bändi looja ja eestvedaja Tarvo Valm on bändi uue laulja suhtes samuti elevil. "Mul on hea meel, et Merlini leidsime ja Pärl saab taas tegutsema hakata uue hooga. Suvi on ju tulemas ja on ainult tore, kui kodumaine muusikamaastik muutub kirevamaks nagu loodus akna taga," lausus Valm.

Valm sõnas, et uue looga soovib ta öelda, et inimene ei tohiks pidevalt teiste elu elades unustada iseend. "Tihti kuulame liialt palju, mida teised räägivad ja arvavad. Kõik algab tegelikult ikka meist enesest ja see peaks meeles püsima igapäevakeerises tormates. Headus peab võitma, aga see võiks juhtuda kohe, mitte alles siis, kui pea kõik on kannatanud saanud ja paljud seda headust tunda ei saagi," ütles ta.

Lisaks Merlin Purgele annavad Pärlile muusikalist helki The Suni, Val Tvoari ja Soul Throweri ridades mängiv Tarvo Valm trummidel ja muusikud Silver Suu kitarril ning Joel Berg basskitarril.