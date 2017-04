Sten Sheripov kirjeldas, kuidas sündis muusika filmile "Kallis õeke"

Sheripov selgitas, et filmimuusika sünnib suuresti stsenaariumi põhjal, kuigi see pole lihtne ülesanne. "Stsenaariumi põhjal filmile muusika tegemine, mina seda ei oskagi. See tuleb kõik hoopis teistsugune, kui mina seda ette kujutan. Režissööri mõte ongi, et tema teeb sellest oma nägemuse, mitte minu nägemuse," rääkis Sheripov loomeprotsessist Raadio 2 saates "Hommik!".

Kui hakkab filmi montaažiperiood, saadetakse heliloojale ka videomaterjali. "Mida rohkem valmis ta on, seda parem on sinna muusikat

teha. Kuigi nendel, kes monteerivad, oleks hea, kui on midagi, mille põhjal monteerida," kirjeldas Sheripov.

Kuulsaid Eesti laule filmis "Kallis õeke" ei kõla, pigem on Sheripov loonud filmile meeleolumeloodiad, mida kirjutas kitarri või klaveriga.

Õudusdraamat "Kallis õeke" on Sheripov oma silmaga näinud ning soovitab seda vaadata kõigil, kellele meeldivad Aasia kino ja huvitavad asjad. "Ta on üsnagi hõlpsasti jälgitav film ja huvitav," kiitis helilooja.

Kogu film sai ülevõetud eksootilises Laoses, mille eest vastutas suuresti Eesti tootmis- ja võttemeeskond. Filmi eesti poolsed produtsendid on

Helen Lõhmus ja Sten-Kristian Saluveer (Oree Films). Oma mängufilmidebüüdi teeb operaator Mart Ratassepp, filmi kunstnik ning kostüümide superviisor on Helen Lõhmus, helirežissöör Tanel Tänna ja järeltootmist juhendas Uku Toomet. Filmi peaosades on armastatud näitleja Tambet Tuisk.