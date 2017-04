Eestlased tahaksid kohvi juua Arvo Pärdi ja Anne Veskiga

Emori poolt läbi viidud uuringust selgus, et Eesti elanike eelistatuim kaaslane tuntud inimeste hulgast tassikese kohvi või tee nautimiseks on helilooja Arvo Pärt, järgnesid laulja Anne Veski ning president Kersti Kaljulaid.

Tallinn Coffee festivali poolt tellitud ja Kantar Emori poolt märtsi lõpus läbiviidud esindusliku valimiga (1049 inimest) veebiuuring Eesti 15-74-aastaste elanike seas näitas, kes on kõige populaarsem eestlane, kellega soovitakse koos tassike kohvi või teed juua.

Teisele kohale valitud Anne Veski sõnas, et on tulemuse üle meeldivalt üllatunud. "Kohvi joon ma hea meelega, aga enamasti ainult hommikul," tunnistas lauljanna. "Muide, joon kohvi voodis istudes ja loen samal ajal ajalehte. Kui kõik on hästi käitunud, siis toob mees võileiva ka öökapi peale," lisas Veski.

Esikümnesse mahtusid lisaks ka Ita Ever, Tiit Vähi, Ivo Linna, Kristjan Jõekalda, Märt Avandi, Jaagup Kreem ning Gerd Kanter. Enim eelistati tuntud inimesi lauljate, näitlejate ja poliitikute hulgast. Kokku mainiti 371 erinevat eestlast, kellega soovitakse enim koos tassike kohvi või teed juua.