Vikerraadio saatejuht intervjueeris stuudio akna taga kiikunud aknapesijat

"Meil on eriline töö, et Eesti on küll lame maa, aga siiski on olemas alpinistid, kellele meeldib ronida. Meiesuguste alpinistide jaoks on kõrghooaeg, kõik tahavad oma aknaid puhtaks saada ja ma saan aru, et ka raadiomaja tahab aknaid puhtaks saada," rääkis Jaanus Tramberg "Vikerhommikus", miks ta raadiomaja seitsmenda korruse akna taga kõlkus.

Aknapesija Jaanus tunnistas, et näeb oma tööl tihti vahvaid olukordi, kus inimesed ei tea, et neid akna tagant jälgitakse. "Üldjuhul ma hoiatan kliente ette, et nüüd tulevad tüübid ja kiiguvad teie akna taga, et ei oleks väga piinlikku olukorda, aga vahest ikka tuleb ette, et inimene ehmatab või karjatab," kirjeldas Jaanus.