Tommy Cash vallutab maailmakuulsaid festivale: pea iga nädalavahetus on kinni

"Meil on peaaegu iga nädalavahetus kinni. Me lähme sellisele suuremale festivaliringile, kus on legendaarsed festivalid," paljastas Cash Raadio 2 saates "Eetris on Erik Morna".

Seda, et Cashi muusika on populaarne üle maailma, tõestavad ka arvukad fännikirjad. Cash rääkis, et talle on kirjutatud näiteks Aasiast, kus tema videod on kogunud kümneid miljoneid vaatamisi. "Me oleme isegi välja reachinud USA raadiosaateid, kes kirjutavad, et me mängime täiega su mussi. Üks ägedamaid asju oli, kui pool aastat tagasi Amsterdami coffeeshopist kirjutati mulle, et me mängime su mussi kogu aeg siin," kirjeldas Cash.

Kuigi räpparit on kutsutud festivalidele üle maailma, siis üllataval kombel pole Soome Flow või Läti Positivus seni Tommy Cashi esinema palunud. "Räägitakse, et kõigepealt hakatakse sind kaugemale kutsuma ja alles lõpuks hakkab kodu kutsuma festivalidele. Neil läheb lihtsalt kauem aega," naeris Cash.

Lisaks tihedale suvele on Cashil olnud ka väga esinemisterohke kevad. Möödunud kuul andis Cash 22 kontserti Euroopas. "Kõik on ägedad, omamoodi erilised. Ei oska lemmikut valida," tõdes muusik.

Kuigi Cash astus üles ka Tallinn Music Weekil, siis seda etteastet ta eraldi kontserdiks ei loe. "Tegelikult see ei olnud live, see oli selle diiliga, et me teeme paar lugu, see oli 20 minutit. See polnud täis-set, ei olnud päris live," rääkis Cash kontserdist, mis Eesti meedias palju kõmu tekitas. Nimelt süüdistati Cashi selles, et ta publikut väheses emotsionaalsuses süüdistas.

Hoolimata väiksest vahejuhtumist annab Cash sel nädalavahetusel Eestis ka täispika kontserdi. Juba laupäeval astub Cash üles Tallinnas Rock Cafe laval. "Kõik ei ole valmis, sest me tahame suuremat kontserti teha. Eile rääkisime, kuidas me ehitame ekraanid. Kas teeme suure T-tähe ja oleme old schooli stiilis. Veel otsustame asju," paljastas Cash, mis kontserdipublikut ees on ootamas.

Lisaks Eesti kontserdile on Cashil plaanis veel mõned põnevad projektid, millest ta lähemalt veel rääkida ei taha. "Ma olen aru saanud, et need asjad peavad kõigepealt välja tulema, siis võib neist rääkida," põhjendas muusik.