Reporter Muttika sai kiibi: nagu sõidaks suur liinibuss suust sisse

Kõigepealt õppisid autod ise parkima ja nutitelefonid ise helistama, nüüd aga poeb tehnoloogia meile juba sõna otseses mõttes naha vahele. Mainor Ülemiste AS juhtivkoosseis lasi end kiibistada ning sama eeskuju järgis ka "Ringvaate" reporter Jüri Muttika.

"Tunda ei ole midagi, mugavus on see. Kaarti ei pea kaasas kandma, ei kao ära kuskile. Ma saan käeviipega ukse avada," kirjeldas Mainor Ülemiste AS müügidirektor Teet Raudsep, miks ta enda käe sisse kiibi lasi paigutada.

Kehaaugustaja Sandra Müür julgustas Jüri Muttikat, et kiibistamine pole valus, pigem on tunda survet. "Kiipi saab igale poole paigaldada, kus vähegi on kohta, kus ta ei hakka hõõruma luude või muude eluliselt oluliste asjade vastu," rääkis Müür protsessist.

Muttika ütles ausalt, et kogemus oli täiesti kohutav. "See oli rohkem kui valus, see oli nagu sulle sõidaks suur liinibuss suust sisse ja prooviks läbi kõrva välja pressida," kirjeldas Muttika.

Kiip koos paigaldusega maksab umbes 70 eurot.

Jüri Muttika teekonda kiibiga saab jälgida edasistes saadetes.