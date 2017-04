Eestlanna Küprosel: see on ideaalne koht elamiseks

"Kodumaa on mul kindlasti ikkagi Eestimaa, seda ma tunnen, aga Küpros, Vahemere saar, kus ma praegu elan, on ideaalne koht elamiseks," kiitis Gavriilidis elu teises riigis, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Küprosele kolides ei rääkinud naine sõnagi kohalikku keelt. Praegu räägib naine kreeka keelt suhtluse tasandil. "Isegi kui sa natukene üritad

rääkida, neile on see väga tähtis, nad hästi hindavad seda," lausus Gavriilidis.

Seitse aastat Eestist eemal olnud Gavriilidis tunnistas, et kõige raskem on eemal olla oma perekonnast. Lisaks sellele igatseb ta valgeid öid ja musta leiba. "Mulle meeldib seal väga elada, aga ma tahaksin, et mu elu oleks selline, et ma saaksin rohkem olla Eestis," tunnistas Gavriilidis.

Naine püüab siiski järgida mentaliteeti, et elada tuleb päev korraga. "Igal pool on hea, kõige tähtsam on see, kuidas meie sisemine rahu ja suhtumine on," on naine positiivne.