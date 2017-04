Eestlane läbis heategevuslikul eesmärgil 250 kilomeetrit kõrbes

Tantsukooli JJ-Street asutaja, ettevõtja, harrastussportlane ja seikleja Joel Juht registreerus möödunud aasta oktoobris maailma üheks raskeimaks spordiürituseks peetavale kõrbemaratonile Marathon Des Sables, et ennast proovile panna, vahendas ETV saade "Ringvaade".

"See tundus huvitav ja teistpidi tahtsin endale uut väljakutset. Kuna ma noortega tegelen hommikust õhtuni ja noor arvab, et kõik tuleb lihtsalt, mõtlesin ma, et ma võtan midagi sellist, mida ma pole kunagi teinud," rääkis Juht, miks ta Marathon Des Sablesile jooksma läks.

Maratonil tõusis kuumus lausa 51 kraadini, kuid Juhi sõnul olid veelgi hullemad liivatormid, mis tekitasid tohutut janu. Kokku jõi juht distantsil 83 liitrit vett. "Seal inimesed lõpetasid väga kurvalt selle reisi," ütles Juht, viidates sellele, et mõni osaleja sai lausa südameataki.

Teekonna seostas Juht heategevusprojektiga Siimusti lastekodu Metsatareke spordiväljaku rajamiseks. Kõrberetkele eelnenud kuudel treenis Joel Juht nii kodumaal, osaledes siin ka mitmetel võistlustel, kui ka Tenerifel, Tais ja Boliivias, et kohaneda ekstreemsemates tingimustes.

Maroko kõrbes toimunud liivateekond ehk 32. Marathon Des Sables toimus 7.-17. aprillini ja selle jooksul läbiti jalgsi kõrbeluidetel ja kivilagendikel kõrbekuumuses kuue päevaga umbes 250 kilomeetrit ehk 156 miili, kõige pikem distants ühes päevas oli 81,5 kilomeetrit.