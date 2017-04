Epp Kõiv avaldas kevadise energiaga singli "Sütelkõnd"

Epp Kõivu vastvalminud singel "Sütelkõnd" on täis kevadist energiat ning märgib lauljatari muusikaloos tagasi elektroonilise tantsumuusikani jõudmist.

Lugu räägib Epule omasel moel raskustest ja nende ületamise vabadusest. Vaatamata sellele, et Epp hetkel lavalaudadel ei figureeri, meenutab ta uue singliga, et kirg muusikategemise vastu on endiselt alles ja ka loominguliselt vaiksemad perioodid võivad aeg-ajalt üllatusi pakkuda.

Loo produtsendiks on M3itis, kellega varasema koostöö tulemusel on sündinud lugu "Naerukajakad (selle õhtu panen loopima)". Laulusõnade autorid on Kaarel Rundu ja Mikk Siemer.