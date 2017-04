Blogija Mallukas oma fenomenist: olin õigel ajal õiges kohas

15-aastasena blogimisega alustanud Mariann Treimann ehk Mallukas on täna ühe populaarsema Eesti elustiiliblogi autor. Naine tunnistas, et ei tea täpselt isegi, mis on tema fenomen.

"Mulle tundub, et ma olin õigel ajal õiges kohas. Hakkasin kirjutama veidi teistmoodi kui teised blogimaailmas tol hetkel ja inimesed hakkasid lugema. Neid tuleb muudkui juurde, ära nad ei kao," ütles Mallukas "Vikerhommikus".

Naine lisas, et ei loonud blogi mõttega, et tahab saada sellega väga edukaks. "Ma kirjutasin blogi, sest mulle meeldis seda kirjutada," ütles Mallukas, et lugejad on lihtsalt positiivne kõrvalnäht.

Blogis käsitleb Mallukas teemasid oma igapäevaelust raseduse ja sünnituseni välja. "Mulle tundub, et kõik inimesed elavad laias laastus taolist elu. Kõik, nii head kui ka halvad asjad juhtuvad meist paljudega ja hea on leida internetist seda tuge," ütles Mallukas.

Äsja videoblogi Melu tv asutanud Mallukas vastas "Vikerhommiku" eetris meestele mõeldud küsimustele:

Millistest naistest peab eemale hoidma?

"Kahepalgelistest. Mulle tundub, et üsna palju on selliseid, kes näo ees teevad head nägu ja selja taga mitte. Palju lihtsam on inimesele näkku öelda, kui ei meeldi või üldse mitte tegemist teha."

Kas abielumehel võib olla naissoost südamesõbrannasid?

"Mina arvan, et kui küsida vastupidi, kas abielunaisel võib olla meessoost südamesõpru, siis mul on väga hea südamesõber Kristjan Laas, kes on mu parim sõber olnud üle kümne aasta kindlasti. Ma tahaks näha, mis väevõim meid lahutada saaks."

Mitu korda nädalas on miinimum?

"No ma ei tea, eks ma võiks ohverdada üle päeva kui väga vaja."

Enda kõige veidram kiiks?

"Minu kõige veidram kiiks on see, et mulle meeldib külmaks läinud toit palju rohkem kui soe toit. Ja kuivanud leib. Ma mõnikord laotan leiba endale majapidamisse, et teinekord teda kuivanuna leida."

Kas Suurus loeb?

"Jah."

Mis on suhe?

"Mingi kontakt. Ükskõik milline."