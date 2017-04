Folgisuvi algab sel nädalavahetusel Moostest

Sel nädalalõpul, 21. ja 22. aprillil saab Mooste mõisas alguse selle suve esimene folgifestival Mooste Folk. 18. korda toimuv festival toob kokku 35 ansamblit Eestis, Rootsist, Norrast ja Šotimaalt. "Sel aastal on esinejaid rohkem kui kunagi varem," tutvustas programmijuht Kadri Laube.

Avakontserdina kõlab Mooste folgikojas Põlva kihelkonna rahvaviisidele ja tekstidele loodud oratooriumi "Tähemõrsja" esmaettekanne. "Tähemõrsja on tagantjärele muusikalise kummarduse ja meenutusena pühendatud rahvamuusikatöötluste festivali idee autorile ja vedajale Ülle Podekratile," selgitab teose autor Erki Meister. "Oleme alati Mooste festivalilt saanud häid emotsioone, tahame korraldajaid läbi muusika tänada," lisas ta. "Tähemõrsja" ettekandeid dirigeerib Lauri Sirp. Reede õhtu lõpetab auhinnatud Norra/Šoti duo ​Marit Fält & Rona Wilkie.

Laupäeva päevasel ajal on Mooste mõisa seitsmel erineval laval 13 tasuta kontserti ja viis õpituba. "Päevane programm on Mooste Folgil tasuta, et kõik huvilised saaksid folgipeost osa saada," selgitas Laube. Kavas on nii laulu kui pilliõpitoad, kontserdid kodumaistelt ja välisesinejatelt ning Udmurdi-Eesti ansambli AR-GOD plaadiesitlu.

Festivali kulminatsiooniks on suur võistluskontsert laupäeva õhtul, kus 20 ansamblit esitavad oma versiooni korraldajate poolt valitud Põlvamaa rahvaviisist. Parimad selgitab välja võistluse žürii, kuhu sel aastal kuuluvad festivali patroon Ingrid Rüütel, pärimusmuusik Cätlin Mägi, heliloojad Olav Ehala ja Tauno Aints ning muusik Tuulikki Bartosik. Võistluskontserdi vaheaegadel tantsitab rahvast ansambel Lõõtsavägilased.