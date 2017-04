Tambet Tuisk filmivõtetest Laoses: läksin meelega teadmatusse

"Mina läksin teadmatusse ja ma läksin meelega teadmatusse. Mis see on, ma ei kujutanud ette," rääkis Tuisk Raadio 2 saates "Hommik!".

Tuisk kirjeldas, et Laos on avatud riik ning seda oluliselt rohkem kui näiteks naaberriik Birma. "Valget inimest nägi linnapildis. On austraallasi päris palju, kes elavad seal ja kellel on võimalus teha oma tööd kaugsuhtena, sakslasi oli natukene, aga seal sa võisid kesklinnas käia ja mitte näha valget inimest," meenutas Tuisk elu Laoses.

Oluline roll oli Laoses ka söögil, sest keedukartulist ja hakklihakastmest võis vaid unistada. "Tihtilugu oli nii, et me sõime midagi ja nad ütlesid, et me ei ütle, mis see on. Pärast saime teada, et see toit oli segu sitikatest ja veel millestki," naeris Tuisk. Tuisu sõnul oli kogu riik väga eksootiline ja just seda püüdis filmi "Kallis Õeke" operaator Mart Ratasepp ka pildile püüda.

Eestlastest erinevad olid Tuisu hinnangul ka Laose inimesed ning näitlejad, kellega mees koostööd tegi. "Asjadega kohanemine võttis neil alguses aega. Nende kultuurilisest eripärasusest tuleb aru saada," ütles Tuisk ja lisas, et tegemist on Aasia kõige aeglasema rahvusega, keda ei tohi tagant sundida. "Tõesti, nii kui me ütleme, et teeme, hakkavad nad kuidagi teistmoodi käituma. Neil oli vaja oma rütmi, nemad tundsid sellest lõbu, me tundsime ka lõbu," meenutas Tuisk.

Filmi "Kallis Õeke" autoriks on režissöör Mattie Do ning peaosades säravad lisaks Tuisule Vilouna Phetmany ja Amphaiphun Phommapanya. "Minu peamine partner Dot, kellega me filmis perekonda mängime, tema oskas inglise keelt ja temaga oli selle võrra lihtsam suhelda, aga paljudega pidi suhtlema läbi režissööri," kirjeldas Tuisk raskusi võtteplatsil.

Hoolimata keelebarjäärist oli Tuisu sõnul tegemist aga suurepäraste näitlejatega, hoolimata sellest, et "Kallis Õeke" on kõigest Laose 13. film. "Ükspuha, mis rahvusega sa teed näitlemistööd, olgu see teater või film, kõik on minu meelest sarnased. Olenevalt kultuuridest läheb kaks päeva kuni kaks nädalat, kuni need kultuuriliste erinevuste nurgad joostakse maha," selgitas Tuisk.

"Kallis õeke" linastus BFI Londoni programmis oktoobri alguses, film jõuab Eesti kinolinale neljapäeval.