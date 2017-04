Saagim: kui rahahais hakkab igast küljest ninna lööma, siis see ei toimi

Eile lahkus Elu24 peatoimetaja kohalt Anu Saagim, kes vedas Postimehe meelalahutusportaali pea kümme aastat. Naine ütles, et ennustas lahkumist ette juba kuid, sest ärilised eesmärgid on võtmas üle ajakirjandust.

"Mulle meeldib, kui ärimehed on hästi tegusad ja tahavad kuldvasika veel suuremaid kuldmünte panna sünnitama, aga ma arvan, et

ajakirjandus, meelelahutus ja televisioon kuuluvad kunstivaldkonda ja seal töötavad inimesed on minu jaoks artistid, kunstnikud ja

meelelahutajad. Seal päris niimoodi see raha väljapigistamine ei käi. See käib palju kavalamal moel, selleks on vaja x-faktorit ja ärimeestel minu arvates seda pole, ei peagi olema. Aga need kaks valdkonda peaks lahus hoidma," lausus Saagim "Vikerhommikus".

Saagim tunnistas, et praegu Postimehes toimuv meenutab seda, mis juhtus aastaid tagasi Kalev Meediaga. "Kui inimene tuleb ärivaldkonnast, kus sa pead tõsiselt kasumit tootma ja igal aastal seda metsikult kasvatama, et ellu jääda, siis minu arvates ajakirjanduses ja meedias üldse see käib teiste reeglite järgi. Sa ei käse, poo ja lase," ütles Saagim.

Saagim lisas, et mudel Kalev Meediaga on üks ühele. "Kui rahahais hakkab igast küljest ninna lööma ja inimene saab sellest jube hästi aru, siis see ei toimi. Ka inimesed, kes seal töötavad, kui neile pannakse peale kvoodid ja surutakse mingitesse raamistikke," kirjeldas Saagim olukorda Postimehes.

Ajakirjas Just alustanud Anu Saagim tunnistas, et esimesel tööpostil polnud tal alguses töölaudagi, kuid artiklid said sellest hoolimata valmis. "Inimesed kutsusid mind tööle, tahtsid minust maskotti teha, nad ei uskunud, et ma suudan reaalselt ka kirjutada. Ma pidin ennast tõestama ja see oli üks ägedemaid asju minu elus," meenutas Saagim.

Kalev Meediaga tulid aga uhked kontorid, kuid samal ajal ka reeglid, valvekaamerad ja paikapandud töögraafik. "Mulle tundub, et liigutakse selle mõtte suunas, et sind pannakse puuri. See võib olla ka kullast, aga mina ei ole näinud loomeinimest, kes töötaks ainult ja pelgalt raha pärast. See ei ole õige, seal on see mingi muu särts. Vahepeal peavad loomeinimesed paugutama šampanjakorkidega ja vahel nad peavad magama sisse. Sellist paikapandud tööaega mina ei mäleta pea kümne aasta jooksul," kirjeldas Saagim.

Saagim lisas, et inimesed loevad hea meelega meelelahutusuudiseid, mis aitavad unustada töömuresid, kuid omanikud seda ei soovi. "Täna ma pigem näen seda, et omanik ootab, kuna ta on rahminud kokku nii palju erivaldkondi, siis ta tahab, et need kuldmündid kukuksid ainult tema korvi. Seal on toimunud asjade ristamine ja ristumine, mis minu meelest ei ole õige," rõhutas Saagim.

Naine lisas, et ei taha ennustada, kas Elu24 on kokku kukkumas, kuid Eesti meedias jääb puudu ressursist ja säravatest ajakirjanikest. "Staare on nii, et ei jõua ära hekseldada neid, aga ajakirjanikke, kellega staarid tahaksid istuda ühe diivani peale, neid on vähe. Ajakirjanikud on arad," arvas Saagim.