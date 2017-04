Tatjana Jaanson paneb oma tunded luuleridadesse

Kui esimesed luuletused sündisid Jaansoni emakeeles ehk vene keeles, siis praegu kirjutab ta luuleridasid eesti keeles. "See on, kuidas minu hinge väljaelamine on, aga aastal 2006 tulid mul esimesed eestikeelsed luuletused," meenutas Jaanson ETV saates "Ringvaade".

Tatjana tunnistas, et mõned tema luuletused on pühendatud ka endisele abikaasale Jüri Jaansonile. "Igas abielus on ikkagi häid ja ilusaid aegu. See on ju tore," rääkis Tatjana. Paar lahutas oma 25 aastat kestnud abielu eelmisel aastal ning Tatjana paljastas, et suhete purunemises on süüdi endiste abikaasade egod. "Tore oli, ei olnud tore, aga ma õpin seda, et ma ei ela minevikus, tuleb olla siin ja praegu," selgitas Tatjana, kes rõhutas, et läbi raskuste areneb inimese hing.

Naine tunnistas, et on isegi aeg-ajalt üllatunud, mis luuletused tema seest välja tulevad. "See on hea tunne. Tavaliselt tulevad nad mul kohe, ma pean ruttu kirja panema. Mõne viimase reaga on probleem, kuna nad tulevad ruttu-ruttu," kirjeldas Tatjana Jaanson loomeprotsessi.