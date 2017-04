Anu Saagim lahkus Elu24 peatoimetaja kohalt: ma ei olnud enam õnnelik

"Ma ei olnud enam oma tööpostil õnnelik. Ma ei taha siit lahkudes öelda ühtegi negatiivset asja oma tööandja kohta, sest ma olen kõik need kümme aastat olnud väga õnnelik, välja arvatud viimased kaks kuud," ütles Saagim Menule.

Saagim lisas, et ei oska täpselt selgitada, miks ta Elu24 tööpostil enam õnnelik polnud. "Ma ei oskagi seda lahti seletada, mul siin virvarr käib, õnnitlemine ja telefon on punane. Aga võib-olla ma mingi aja pärast oskan täpsemalt vastata. Ajad on muutunud ja ma olen ise pea kümme aastat siin töötanud, siin on nii palju viimasel ajal muutunud, ma arvan, et muutustega tuleb kaasa minna ja ise ka muutuda," selgitas Saagim oma lahkumist.

Saagim kinnitas, et lahkus Postimehest poolte kokkuleppel. "Ma võtsin selle otsuse vastu täna. Kui sõlm läbi lõigata, siis tuleb seda teha kohe," rääkis Saagim sellest, et lahkub peatoimetaja kohalt täna.

Eesti Meedia sisu- ja programmidirektor Hanno Tomberg selgitas, et Elu24 peatoimetaja kohta enam järele ei jää. "See ei ole tingitud kellegi halvast tööst või mingitest muudest põhjustest, Anu on oma tööga väga hästi hakkama saanud, aga uue struktuuri järgi Elu24 peatoimetaja kohta enam ei ole," ütles Tomberg.

Saagim ei kinnitanud ega lükanud ümber ka väidet, et viimasel ajal sekkub toimetuse töösse liialt turundus- ja reklaamiosakond. Tombergi sõnul ei pea sellised kuuldused paika. "Kindlasti ei ole selle aluseks olnud turunduse või müügi surve. See on paratamatu protsess olukorras, kus toimetustes ja valdkondades toimuvad struktuursed muutused, see on tingitud sellest, mitte mingist muust survest," rõhutas ta.

Seda, kas tema koostöö Elu24-ga jätkub, Saagim veel öelda ei oska. "Ma ei välista kunagi ühtki asja. Ma olen alati positiivne ja koostöölemb, et kõik projektid, mis panevad mul silma särama, ma teen kõiki neid asju. Ma olen väga avatud ja koostööaldis. Ükski asi ei välista teist, aga asju peab tegema südamega, säraga silmades ja armastusega südames," lausus Saagim.

Tomberg lisas, et Saagimile on kõik jäänud võimalused Eesti Meedia kontserni juures projekte teha. "Aga tänane otsus on, et poolte kokkuleppel leping lõpetati," lisas ta.

Tomberg lisas, et Elu24 ootab ees uus strateegia. "Kindlasti ei kao ära meelelahutusportaal Postimehe juures või Eesti Meedia kontsernis. Olulisem on selgemalt määrata sihtgrupid ja sisu, mida me sihtgruppidele toome," lausus Tomberg.

Seda, kas Saagimil on midagi põnevat tööalaselt juba silmapiiril, naine veel öelda ei osanud. "Hetkel jään vastuse võlgu. Üks samm korraga," ütles ta.