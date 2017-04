Iiris ja NOËP annavad Londonis ühise kontserdi

NOËPil on leping Rootsi Sony Musicuga ning muusikaprofessionaalide tähelepanu on ta köitnud juba 2015. aastast, mil ilmus tema esimene lugu "Move", mis on tänaseks kogunud üle kuue miljoni kuulamise Spotify vahendusel. Tema värskeim singel “Rooftop” võitis Eesti Muusikaauhindade galal aasta parima laulu auhinna.

Iiris on viimastel aastatel elanud Londonis ning lõpetas seal eelmise aasta kevadel edukalt ülikooli. Märtsi lõpus ilmus tema uus topeltsingel "Stranger" / "Drugs & Money".

Kontserti korraldab 311.ee, kes on varem paistnud silma mitmete omalaadsete kontsertidega, viimati näiteks Erki Pärnoja albumi “Efterglow” esitlus.