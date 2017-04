Liisi Koikson: ma mõistsin, et kõik ei pea olema nii akustiline

"Vikerhommikus" oli külas Liisi Koikson, kes andis välja uue plaadi "Coffee for One". Saates tuli juttu nii värskest loomingust kui ka ärevusest, mida muusik pärast esinemispausi tunneb.

Muusik Liisi Koikson tõdes "Vikerhommikus", et tänu lapse sünnile sai ta oma häälde jõudu juurde. "Kuna sünnitamine on ka selline häälega seotud protsess, siis mul on kuidagi tunne, et sain pauerit juurde," sõnas ta ja selgitas, et elektroonilise muusikani, mida võib kuulda ka täna värskel plaadil "Coffee for One", jõudis ta sarnast muusikat kuulates. "Ma hakkasin huvituma saundimaailmast ning mõistsin, et kõik ei pea olema nii akustiline, võib-olla ka natukene minu hääl moonutada."

Lapse kõrvalt tuleb Koiksoni sõnul aega palju efektiivsemalt kasutada. "Ma tean, et kui mul on paar vaba minutit, siis ma pean täpselt need asjad ära tegema, sest oma lapsega tahad ikka väimalikult palju koos olla."

"Mulle on abiks palju häid muusikuid, nende seas Raun Juurikas klahvidel, Martti Laas basskitarril, Tiit Kevad mängib trumme ja Raul Ojamaa, kes oli ka plaadi produtsent, on kitarril" nentis ta ja tõi välja, et nad võtsid bändi kõrvale inimese, kes puhta kõrvaga kuulab lugusid ja produtseerib neid veidi elektroonilisemaks.

"Tagasiside esimesele singlile "Procrastionation Queen" on olnud positiivne, välja on toodud ootamatust ning öeldud on ka seda, et ei meeldi, aga võib-olla läheb aega," sõnas Koikson ja ütles, et tema muusikat on kiitnud nüüd ka inimesed, kes teda varem kuulanud ei ole.

Kuula Liisi Koiksoni värske albumi lugu "Procrastination Queen":