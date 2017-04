Eestis elav ameeriklane Howard: ujuma oli keerulisem õppida kui eesti keelt

"Ma tunnen ennast väga rahul siin Eestis," sõnas Howard saates "Hommik Anuga" ning lisas, et umbes kord aastas püüab ta alati jõuda ka USA-sse oma koduosariiki Virginiasse.

"Ma ei igatse nii palju (Ameerikat - toim). Minu elu on siin. Mul on hea meel, et ma saan siin elada. Minu tütar elab siin, tegelikult tema pärast ma otsustasin siin elada," selgitas puhast eesti keelt valdav Howard. "Mulle meeldib väga Eestis elada!"

Ameeriklane tunnistas siiski, et eesti keelt õppida oli päris raske. "Kui ma otsustasin, et tahan siin elada, siis ma sain aru, et mul on vaja ja oleks hea, kui õpin kohaliku keele ära." Keeruline on mehe sõnul sõnade leidmine ja ka keele grammatika. "Ma töötan lastega ja nad aitasid mind," lisas ta.

Vahel tuleb mustanahalisel Howardil ette ka seda, et lapsed küsivad, miks ta sellist värvi on. "Siis ma ütlen, et jäin päikese käes magama," naljatas ta. Siiski juhtub, et inimesed jäävad ka poes vaatama või kommenteerivad, kui ta oma tütrega jalutab. Kord Tallinna vanalinnas juhtus intsident vene rahvusest mehega, kelle venekeelsele karjumisele vastas Howard ettepanekuga suhelda hoopis eesti keeles. Selle peale kõndis mees minema.

Eestis elades naudib Howard väga saunas käimist, kummaliseks peab ta kommet, et sünnipäevalaps peab ise teistele välja tegema, kuna Ameerikas on kombeks vastupidi. Ujuma õppida oli tema arvates aga veel keerulisem kui eesti keelt, suusatamine ei tule tal samuti hästi välja, kuid uisutamist armastab väga.

Lisaks mõistis ameeriklane Eestis elades, kui kehv on tegelikult tema kodumaal müüdav toit.