Jesper Parve: Eesti mehed olge uhked enda üle

Jesper rääkis saates "Hommik Anuga", et soovib elada elu, mis arendab ning on seetõttu valmis tõmbama erinevatele eluetappidele joone alla, ükskõik, kui keeruline see esialgu ka tundub.

Viimasel ajal on temast tänu oma blogile saanud omamoodi eestkõneleja Eesti meestele. See sai alguse asjaolust, kus mööda Eestit ringi liikudes ja erinevaid inimesi kohates avastas Jesper, et mehed ei oska ennast väärtustada. "Kohtasin küll seppasid, ehitajaid, puuseppi, kõiki õigeid Eesti mehi," jutustas ta ning lisas, et vihale ajas teda asjaolu, kus mehed tunnistasid, et ei aja enda meelest ikka õiget asja.

"Siis ma kirjutasingi loo "Sepp, kus su munad on?"," rääkis Parve. "Eesti mehed, olge uhked, mis te oma kätega teete. Kes ehitab oma maja valmis, kes teeb rauast imevigureid. See, mis sa oma kätega teed, see on tegelikult imeline. Eesti mehed, olge uhked enda üle, ärge vaadake kogu aeg binokliga Tallinna poole."

Parve arvates ei julge mehed ka tunnistada, kui asjad on halvasti.