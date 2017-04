ETV uus ekraanigraafika paneb Eesti kunsti elama

"Ekraanigraafika on telekanali riietus. See, kuidas telekanal esitleb end vaatajale, kuidas meelde jääb. Mida ta ütleb, kuidas vaatajale hommikul tere ütleb ja õhtul head aega," selgitas ETV pearežissöör René Vilbre saates "Hommik Anuga".

"Kõik see, mis saadete vahele jääb, saatekava, väikesed lookesed, mõttekesed - see ongi ekraanigraafika. See on üks selline suur terviklik karkass, mis hoiab üleval telekanali iseloomu või identiteeti," lisas Vilbre.

Uue ekraanigraafika tarbeks on võetud umbes 40 Eesti kunstnikku ja pandud elama nende maalid. "Iga maal hakkab ekraanil elama ja jutustama oma lugu," selgitas Vilbre. "Me katsume vaadata Eesti kunstiajalugu natukene kastist väljas."

Koos Vilbrega uue graafika sünni taga seisev animaator Mikk Mägi tunnistas, et kohati oli maalide liikuma saamine päris keeruline ülesanne.

Praegu on valmis kaheksa tööd, kahe aasta jooksul lisandub veel 30 eriilmelist animatsiooni Eesti parimatelt kunstnikelt.

Vaatajateni jõuavad teiste seas Oskar Kallise "Koit ja Hämarik", Eduard Wiiralti "Viljandi maastik" ja "Lamav tiiger", Johann Köleri "Ema portree" ja "Isa portree" jpt.