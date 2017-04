Juss Haasma elust Kukerpillidega: magasin Toomas Kõrvitsa kitarrikohvris

"Magasin Toomas Kõrvitsa kitarrikohvris, mahtusin sinna ilusasti ära," muigas Kukri Arne Haasma poeg, näitleja Juss Haasma Õhtulehele antud intervjuus, "ega mind see muusika seganud, magasin rahulikult."

Kui Kukerpillid Jussi oma sünnipäevatuurile kaasa kutsusid, võttis ta pisukese mõtlemisaja: "Mul oli küsimusi, aga tundsin, et sellest on väga raske keelduda," tunnistas ta.

"Ma hakkasin alles paar aastat tagasi aru saama, millega mind on õnnistatud, siis, kui muusika mu elus aktiivsemale poolele tuli," rääkis Juss. "Olen seda väga igatsenud ja nüüd, kui see niimoodi on, saan aru, kus on mu juured, need on Kukrite muusika juured, mis on nii tugevad, et tuul sind niisama minema ei vii."