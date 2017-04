Pärnumaa pagar-kondiitri eriala õpilased valmistasid pühadeks näitusmüügi

Lihavõtteks valmistatavad tordid, koogid ja muu maius erinevad teistest pühadehõrgutistest ning Pärnumaa kutsehariduskeskuses on traditsioon, et pagari-kondiitrieriala õpilased valmistavad just nendeks pühadeks näitusmüügi. Tavaliselt kaob pakutav laudadelt kiiresti.

Tulevased pagarid-kondiitrid olid juba mitu nädalat mõelnud, mida suupärast lihavõtteks valmistada. Nätusmüügi päeval tuldi kööki kell seitse hommikul ja kella 12-ks oli müügilaud valmis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ka seekord ei püsinud kaunid küpsetised laual kaua.

"Juba kuuendat aastat on meil iga lihavõtte ajal näitusmüük. Meil ju grupid vahetuvad, ideed vahetuvad. Õpilased ise valmistavad ette oma tööd, tulevad oma mõtetega ja siis me juhendame. Sel aastal on võib-olla eriline, mida me ei ole eelnevatel aastatel teinud, juuretisesai," selgitas pagari-kondiitri kutseõpetaja Terje Jürgens.

Lihavõtteküpsetiste puhul on osa asju teisidi kui muude sarnaste küpsetiste puhul.

"Kindlasti on hästi palju lilli, sest siis on juba kevad, ja jänesed ja munad. Värvilisem on kindlasti jõuludega võrreldes," kirjeldas pagari-kondiitri eriala esimese kursuse õpilane Silve Tarre.

Esmakursuslastele oli lihavõtteküpsetiste näitusmüük mõistagi esimene taoline, aga jõulude ajal tegid nad juba leiba.