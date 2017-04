Ekspertide sõnul peaks EBU pöörama tähelepanu Eurovisiooni poliitilisusele

Venemaad Eurovisioonil esindama pidanud lauljatarile Julia Samoilovale kehtib reisikeeld, sest ta külastas Krimmi poolsaart pärast selle annekteerimist - nii näeb ette Ukraina seadus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eurovisiooni korraldav EBU noomis Ukrainat reisikeelu kehtestamise pärast ja pakkus Venemaale kahte varianti: kas osaleda läbi telesilla või saata laulma keegi teine. Venemaa keeldus mõlemast variandist ning lisaks ka Eurovisooni näitamisest oma riigitelevisioonis. Sellega sai kindlaks, et Venemaa sel aastal ei osale.

Eestit EBU-s esindav rahvusringhäälingu juhatuse esimehe Margus Allikmaa sõnul lähtub Ukraina oma seadustest ja seda ei saa pahaks panna.

"Mind teeb pisut murelikuks EBU suhtumine, kes on teinud üsna teravaid avaldusi Ukraina aadressil. Kindlasti on see olnud minu hinnangul EBU jõhker sekkumine Ukraina siseasjadesse," kommenteeris ta.

Allikmaa lisas, et sellised avaldused oleksid liikmesriigid pidanud ühiselt läbi arutama, kuid seda ei tehtud.

Samas ütles Allikmaa, et sellistel suurvõistlusel poliitikast paraku ei pääse ja ehk peaks EBU sellele rohkem tähelepanu pöörama.

"Kindlasti pidi Ukraina tähelepanu juhtima Krimmi küsimusele ja selle ära kasutamisele Eurovisioonil. Aga tõenäoliselt Vene võimud siiski ka oskasid pisut ette aimata ja olukorda ehk natukene lavastada, et nii läks, aga see on sepkulatsioon," rääkis Allikmaa.

Pikaaegne Eesti eurolaulu peaprodutsent Juhan Paadam ütles samuti, et EBU on sellises olukorras võtmetegija, kes oleks pidanud probleemiga tegelema juba aasta tagasi.

"Tuleks muuta taaskord reegleid. Reegel peab olema nii selge, et mitte keegi ei saa seda tõlgendada teisiti. Tuleks teha reeglid sedavõrd selgeks, et niisuguseid asju maksimaalselt vältida. Maksimaalselt vältida ei ole võimalik, küll aga töötada selle nimel, et meelelahutus jääks meelelahutuseks ja meelelahutusaade oleks endiselt vaadatav," rääkis Paadam.

Eurovisiooni lauluvõistlus toimub Kiievis vahemikus 9. kuni 14. maini.