Vana puitmaja renoveerides kulub hea nõu marjaks ära

Hannes Hermaküla uurib saates, kuidas midagi teha, missugused on võimalused ja valikud ning targad lahendused, et renoveerimisest oleks ka arvete maksmisel kasu ning võiks tunda end oma kodus mõnusasti. Õppida on alati oma ala spetsialistidelt, aga ka nendelt, kes ise renoveerimise läbi teinud.

"Lisaks maja väljanägemise, füüsilise seisukorra ning ümbritseva miljöö parandamisele, on oluline kindlasti ka energiasääst ning toimiv ventilatsioon, millele renoveerimise puhul tuleks mõelda," panevad Kredexi ekperdid renoveerimisega alustavatele inimestele südamele. "Kuigi kõiki moodsaid tehnilisi võimalusi ei ole vanade miljööväärtuslike majade puhul alati võimalik või ka mõistlik kasutada, on ka nende majade renoveerimise puhul võimalik kokku hoida energiat ning saavutada tervislik sisekliima. Tänapäeval on selleks palju erinevaid tehnilisi võimalusi, ning näiteks soojustagastusega ventilatsiooni või päikesepaneelide panek sellistele majadele on reaalselt teostatavad lahendused."

Konkreetsed võimalused sõltuvad suuresti hoonest endast, kuna ükski maja pole reeglina teisega identne. Seega tasub renoveerimistöid planeerides aegsasti erialaste spetsialistidega nõu pidada.

"Oma kodu" saates vaadatakse seekord põhjalikumalt Tallinnas Kalamajas ja Kadriorus asuvaid miljööväärtuslikke puitmaju ja uuritakse nende renoveerimisprotsessi.

Saade on ETV eetris laupäeva hommikul kell 9.30.