EBU: Venemaa jääb Eurovisioonilt kõrvale

EBU selgitas pressiteates, et pärast ametlikku kinnitust, et Venemaa esindajale Julia Samoilovale ei anta luba Kiievisse reisimiseks, pakkus EBU Venemaa riigitelevisiooni Esimesele Kanalile kaks alternatiivset võimalust, leidmaks lahendust lauluvõistlusel osalemiseks.

"Need ettepanekud olid kas võtta Eurovisioonist osa satelliidivahendusel või valida teine artist, kes saaks seaduslikult Ukrainasse reisida. Kahjuks lükkas kanal mõlemad ettepanekud tagasi ning nüüd on nad teatanud, et ei kavatse Eurovisiooni lauluvõistlust 2017 üle kanda," teatas EBU.

"Kahjuks tähendab see, et Venemaa ei saa sel aastal võistlusest osa võtta. Me tahtsime väga, et kõik 43 riiki saaksid osaleda ja me tegime kõik meie võimuses, et see juhtuks," lisas liit.

Eurovisiooni lauluvõitluse infogrupi juhataja Frank Dieter Freiling mõistis hukka Ukraina võimude otsuse, kehtestada Julia Samoilovale reisikeeld.

"Meie hinnangul õõnestab see Eurovisiooni lauluvõistluse terviklikkust ja mittepoliitilist iseloomu ning selle missiooni tuua kõik rahvad sõbralikus võistluses kokku," kommenteeris ta ja lisas, et samal ajal jätkuvad ettevalmistused Eurovisiooni lauluvõistluseks Kiievis ning see on endiselt prioriteet.