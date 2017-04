Sirje ja Väino Puura selgitasid pikaajalise suhte saladusi

13. aprillil esitlesid Estonia teatri kauaaegsed tippsolistid Sirje ja Väino Puura elulooraamatut "Sirje ja Väino Puura. Elu nagu operett". "Ringvaates" rääkisid nad, mis neid juba üle 40 aasta koos on hoidnud.

Sirje ja Väino Puura on rohkem kui 40 aastat abielus olnud.

Väino Puura ütles, et suhe on nagu üks laul. "Kui sa teda hästi palju harjutad, sisse laulad ilusti, siis ta on sul terve elu meeles."

Väino sõnas veel, et Sirje puhul meeldib talle enim kannatlikkus ning Sirje arvas, et Väino puhul on aga oluline soov olla paindlik.

Uue elulooraamatu autor on Evelin Kivimaa. Selle tarbeks jutustamisel sai Väino Puura sõnul oma elu uuesti üle elada.

"Võib-olla need teravad nurgad, mis sinu sees kripeldasid, millest sa pärast vabanesid, saidki raamatus maha võetud. Sa saad võtta neid asju rahulikult ja ei pea enam minevikku nii neurootiliselt tagasi vaatama."

Sirje Puura sõnas, et alguses oli raske aega tagasi keerata ja meenutada, aga lõpuks oli selgus.