Paastuja Allan Rajavee: läbi paastu peaksime endaga rahu saavutama

Jaanuari keskel otsustasid ERRi ajakirjanikud Rain Kooli ja Allan Rajavee, et loobuvad alates 1. märtsist 40 päevaks liha-, piima- ja nisujahust tehtud toodetest. Nüüd hakkab teadusportaali Novaator eksperiment läbi saama.

"Õigeid paastureegleid on väga raske leida, sest paast on väga individuaalne asi, paastust väga palju ei räägita. Iga paastuja paneb ise oma reeglid paika. Ma loobusin piimast ja lihast, see moodustab muidu minu menüüst kuskil 70 protsenti. Ma olen selles mõttes täiesti tavaline Eesti mees, et mulle väga meeldib hamburger, mulle väga meeldib limonaad ja mulle väga meeldib juust, juust eriti," rääkis Rajavee.

Ta lisas, et paast ei ole ainult toidupõhine asi, vaid selle eesmärk on iseendaga rahu saavutada.

"Et me saaksime endast paremini aru, kuidas me igapäevaselt käitume. Paljuski juhib meie päeva ju vats: me mõtleme toidukorrast toidukorrani," ütles Rajavee ja lisas, et inimesed on niiviisi toidurattas. Paast aga õpetab tema hinnangul toitu väärtustama. Oma sõnul on ta eksperimendi mõjul muutunud oluliselt rahulikumaks. Lisaks on ta umbes kaheksa kilo kehakaalust alla võtnud.