Metalartist Udo Dirkschneider esineb maailmaturneel taas Tallinnas

Novembris esineb Eestis tõeline heavy-metal legend Udo Dirkschneider. Projekti Dirkschneider tuur "Back to the Roots", mille vältel bänd esitas eranditult Accepti lugusid, osutus maailmas nii menukaks, et nüüd otsustati tuuri pikendada.

9. novembril Rock Cafes toimuval kontserdil on veel üks kord võimalik kuulda Udo Dirkschenideri esituses Accepti surematuid hitte.

Heavy-metali fänne hullutav miniatuurne Udo Dirkschneider on metal-ikoon. Udo nimi kerkis metalimaailmas esiplaanile juba 1970. aastate alguses, kui tema eestvedamisel loodi legendaarne Saksa grupeering Accept, kust ta selle kõrgaegadel skandaalselt lahkus, et luua stiililt sarnane, kuid siiski täiesti uus bänd U.D.O.

Arvatavasti üks Saksa metalmuusika suurimaid ekspordiartikleid on olnud äratuntav just Udo hääle järgi - rokkmuusika huvilised teavad Accepti aegumatuid hitte nagu "Princess Of The Dawn", "Balls To The Wall" ja "Metal Heart".

"Back to the Roots Part 2" toob kuulajateni Accepti lood, mida tuuri esimeses osas ei esitatud. Tänavu märtsis teatas bänd, et kuna tuuri esimene osa osutus niivõrd edukaks, otsustati seda pikendada ning ühtlasi muuta ka setlisti. "Saime fännidelt meeletu hulga kirju sooviga, et me jätkaksime Dirkschneideri projekti. Otsustasime soovile vastu tulla ja ootame pikisilmi teiega uuesti kohtumist", seisab bändi kodulehel olevas avalduses.