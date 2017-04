Tšellonelik C-Jam läheb suvetuurile Greatest Hits

Kontserdid ühisnimetusega Greatest Hits toimuvad 11. juulist 4. augustini kirikutes, mõisates, taludes, hotellides, suvelavadel, sadamates, hoovides, terassidel, kuursaalides ja Viru Keskuse katusel.

C-Jami tšellistide eestkõneleja Pärt Tarvas selgitas, et tuur võtab kokku nende 13 aasta jooksul esitatud lood esimestest viimasteni ning nagu nimigi ütleb, tulevad esitlusele klassikute lood. Mis aga puutub uue tuuri üllatustesse, siis võtavad muusikud seekord kontsertidel kasutusele efektiplokid. "Me töötame selle kallal, et kontserdid atraktiivsemaks muuta," lubas Tarvas. Tuuri 23 kontserdipäeva sees on vaid kaks päeva, mil esinemist pole. "Meie töö on selline ja ega Eestis see nii kurnav polegi," ütles tšellist. "Oleme käinud Itaalias ja USA-s tuuridel, kus tuleb päevas sadu kilomeetreid läbi sõita ja ainult hotellides ööbida," lisas Tarvas.

Greatest Hitsi kavas on lugusid maailma erinevate stiilide ja aja muusikast, Rein Rannapi, AC/DC, Status Quo, ABBA, Queeni, Muse, U-2, Nirvana ja paljude teiste repertuaarist. Kontserdituuriks valmib ka uus plaat "Cellohell". "See album on otsekui põrgu, milles on 13 erinevat katelt ja neid ümbritsevad kolmnurksete sabadega deemonid, kes ei anna tšellistidele hetkekski asu. Plaadil on 13 katelt ehk 13 lugu, pluss 14. ehk taevaminek, mis peaks tähistama helgust ja taevaseid teemasid," tutvustas Pärt Tarvas plaati.

C-Jam on muusikat teinud juba 2004. aastast. Bändis musitseerivad Tõnu Jõesaar, Margus Uus, Levi-Danel Mägila ja bändi liider, 50. juubelit tähistav Pärt Tarvas.