Paabel tõmbab otsad kokku: oli väga tore aeg

"Vist on see aeg käes nüüd. Kui me kokku saime, olime me noored ja rohelised tudengid Viljandis ja kõik otsisid oma teed. Kuidagi viis meid

tee kokku, väga tore aeg oli, arenemise aeg - muusikute ja inimestena," rääkis Sandra Vabarna "Vikerhommikus", miks nüüd otsad kokku tõmmatakse.

Kui Sandral on käsil ülimenukas projekt Trad.Attack!, siis bändiliige Arno Tamm otsustas hoopis maale elama kolida. "Me olime mõelnud, et me kunagi võiks minna maale elama, aga äkki 50 või kümne aasta pärast. Aga elu läks nii, asjad viisid selleni," põhjendas Tamm, miks ta nüüd pealinna asemel linnast eemal elab.

Muusikud tõdesid, et praeguseks ongi Paabli liikmete teed läinud niimoodi, et on aeg suure pauguga bändile joon alla tõmmata. Paabli viimane kontsert on laupäeva õhtul Viljandis, kust bänd 2007. aastal alguse sai.

Arno Tamm meenutas, et kui mõelda Paablile, siis selle bändi kõige olulisem märksõna on looming. "Hästi palju aega kulutatud selleks, et muusikat luua, mis oli Paabli puhul kõige vingem asi, mis me tegime. Meil oli ja on vastikult demokraatlik bänd loomingu mõttes, kõigil on vetoõigus ja õigus sõna sekka öelda," selgitas Tamm.

Kui Paabel kokku tuli, oli aeg, mil etno alles hakkas popmuusikasse jõudma. "Me ka täpselt ei teadnud, kuidas teha, kelle pealt täpselt kopeerida ja siis me hakkasimegi ise leiutama. Nahaalsust oli," meenutas Tamm bändi algusaega.