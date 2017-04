Jazzkaare linnaruumiprojekt toob muusika kontserdsaalidest välja

47aastane Norman Ohler on Berliinis elav ajakirjanik ja kirjanik, kelle raamatust "Blitzed: Drugs in the Third Reich" on saanud värske rahvusvaheline hitt. Adolf Hitler ning Natsi-Saksamaa on üks kõige läbiuuritum peatükk ajaloos ja seda üllatavam on, et Ohler suutis leida midagi nii uut: ta väidab, et füürer oli narkomaan ja tema armee saavutas paljuski edu tänu metamfetamiinile.