Pidu algab: Pühapäev on ETV-s pühendatud EV100 pidustuste algusele

"Loomulikult meie ka ETV-s tahame, et oleksid toredad külalised, uhke muusika, et meiega oleks tore," põhjendas Karmel Killandi, miks 16. aprill ETV eetris nii pidulikult vastu võetakse.

Saatejuht Anu Välba lubas, et eetripäev saab pühapäeval olema tõeliselt võimas ja täis üllatusi. "Ma kujutan ette, et see kujuneb väga põnevaks nii tegijatele kui ka vaatajatele, sest tegijatel on suur väljakutse päev läbi olla otse-eetris nii stuudiost, metsast, soost, mererannast kivi alt kui ka kivi pealt," ütles režissöör Rene Vilbre.

Retk kubermangu piiril

Peomeeleolu algab ETV otse-eetris juba kell 11.00 hommikul, mil 3000 inimest on valmis startima keset Eestit paiknevale omaaegsele kubermangu piirile ja sellega seotud matkaradadele Kastnast Rannapungerjani. Koos nendega seikleb kergematel radadel Margus Saar. Samal ajal läbivad raskemat, ekstreemsportlastele mõeldud ajaloolist piiri, kus tuleb ujuda, jalgrattaga sõita ja ronida, ETV parimad matkasaatejuhid – "Ehh, Uhhuuduuri" rännumehed Priit ja Mart Kuusk, koos meeskonnaga. "Me teadlikult ei läinud enne rada läbima, sest meie kauged reisid teeb ka põnevaks teadmine, et kõigega peab kohapeal hakkama saama," ütles Priit Kuusk.

ETV on suure multimeedia otsesaate ja lülitustega terve päeva matkal kaasas, mida stuudiost vahendavad Anu Välba ja Karmel Killandi, kes heidavad valgust saatepäeva ideele. "Sellist otseülekannet, kus kaamerate ja mikrofonidega minnakse 400-kilomeetrisele matkale keset Eestit terveks päevaks, pole nii pikalt enne tehtud. Aga ainult nii saame teada, kus asus see Eestimaa ja Liivimaa vaheline kubermangu piir, mille kaotamine sada aastat tagasi andis meile Eestimaa praeguse kuju," ütles Karmel Killandi. Anu Välba lisas: "Kõige olulisem on, et sellel päeval teevad telesaadet koos meiega paljud Eesti inimesed, kes saadavad matkarajalt otsestuudiosse telefonidega tehtud videolugusid oma rännakust. Loodame, et mobiililevi on hea ja ilm ei vea ka alt."

Kokku on erinevaid matkamarsruute 18. Üks nendest, mis jõuab otsapidi Kurgjale, on nn. Sakala tee, mida mööda Carl Robert Jakobson Viljandis oma ajalehte toimetamas käis. Selle 12 km pikkuse raja läbib koos matkajatega ka vabariigi president Kersti Kaljulaid.

Tervitus XII noorte laulu- ja tantsupeolt "Mina jään!"

Carl Robert Jakobsoni majamuuseumis Kurgjal rõõmustab nii matkajaid kui televaatajaid ka XII noorte laulu- ja tantsupidu "Mina jään". Kõlab tervituskontsert koos solistide Ivo Linna, Lenna Kuurmaa ja Ott Leplandiga. Samuti süütavad peolised seal südametule, mis võiks veel samal õhtul süttida kõigis paigus üle Eesti. Sellest kõigest saavad vaatajad osa Marko Reikopi vahendusel. Ülekande režissöör on Eva Katariina Taimre.

Kuna tegu on kõigi eestimaalaste pidupäevaga, siis nende jaoks, kes matkale minna ei saa, pakub ETV vaheldusrikast telesaadet läbi kogu päeva kuni kella 21-ni. Lisaks muljetele matkalt tutvustatakse saatepäeva õhtuses osas alanud EV100 juubeliperioodi olulisi sündmusi, millest järgmise kolme aasta jooksul kindlasti osa tasub saada.

Peomeeleolu loovad armastatud inimesed – Anne Veski, Karl-Erik Taukar, Kihnu Virve, Marko Matvere, Jaanus Rohumaa jpt. Kõlab hea muusika, saab nalja ja mõni ootamatu külaline astub ka kindlasti läbi.

"Eesti mäng"

Rahvamatka vahepeal tähistatakse teleekraanil EV100 eriliste, just selleks päevaks loodud "Eesti mängudega". Kolmes mängus osalevad põnevad külalised, et rääkida Eesti lugu väga erinevaist vaatenurkadest. Esimeses võistlevad perekond Tarandi erinevate põlvkondade liikmed – Andres, Indrek ja Konrad. Teises on vastamisi Ameerikast, Türgist ja Jaapanist siia elama tulnud ning eesti keele ära õppinud mängijad. Kolmandas aga katsuvad jõudu mandri- ja saarerahvas ehk Margus Tabor, Kristel Aaslaid ja Marina Kaljurand. Saatejuht on Gaute Kivistik.



EV100 Pidu algab kava 16. aprillil

11.00 – 12.00 EV100 Pidu algab

12.00 – 12.30 "Eesti mäng" perekond Tarandid. Mängivad ühe pere erinevad põlvkonnad Andres, Indrek ja Konrad.

13.00 – 13.30 EV100 Pidu algab

15.00 – 15.30 "Eesti mäng" Ameerikast, Jaapanist ja Türgist Eestisse elama tulnud välismaalased

16.00 – 17.00 EV100 Pidu algab

17.00 – 17.30 "Eesti mäng" saarlased versus mandrirahvas, Margus Tabor, Kristel Aaslaid ja Marina Kaljurand

17.30 – 18.30 EV100 Pidu algab – Kurgja kontsertetendus Ivo Linna, Ott Leplandi ja Lenna Kuurmaaga

18.40 – 19.00 EV100 Pidu algab – Kurgja muljed

19.00 – 19.30 "Eesti mäng" finaal

19.30 – 21.00 EV100 Pidu algab



Suurel pidupäeval saavad kaasa lüüa ka kõik televaatajad. Selleks tuleb laadida oma fotod teemal "Mina ja minu Eesti" lehele minupilt.err.ee/ev100 ning ETV näitab seda loomingut uhke saatepäeva jooksul televiisoris. Samuti leitakse pildid üles sotsiaalmeediast, kui fotode kirjeldamisel on kasutatud tunnust #ev100pidualgab. Võimalusel tasub pildi juurde kirjutada, missugusest vahvast Eestimaa paigast see on saadetud.

Eesti Vabariik 100 projekti korraldab riigikantselei, suure saatepäeva kannab üle Eesti Televisioon. Saatepäeva režissöör on René Vilbre. Täispika saatepäevaga saab tutvuda ERR-i veebilehel ev100.err.ee. Kodulehel saab olla kursis ka kõigi Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva sündmuste ja ettevalmistustega.

2018. aastal möödub sada aastat Eesti riigi loomisest. Tulemas on Eesti rahva ja riigi senise ajaloo kõige ümmargusem ja suursugusem tähtpäev. Eesti sünnipäeva tähistamine algab 2017. aasta 12. aprillil, kui möödub sada aastat eestlaste asuala ühendamisest, tipneb juubeliaastat täitvate tähtpäevadega ning lõppeb 2. veebruaril 2020. aastal, mil möödub sada aastat Tartu rahu sõlmimisest.