Trad.Attack! tutvustas EV100 äppi

Trad.Attack!-il on plaan EV100 puhul pooleteise aasta jooksul igas Euroopa Liidu riigis kontsert anda. Ansambel käis "Ringvaates" ja tutvustas muu hulgas EV100 mobiilirakendust.

"See ei ole kindlasti "istume bussi" tuur. Kuna meil tuleb uus plaat välja, Eesti on eesistujamaa ja sünnipäevaaeg ka, siis igasse Euroopa riiki tükike Eesti muusikat ja traditsioone viia on väga lahe plaan," rääkis Jalmar Vabarna.

Mäletatavasti on Trad.Attack! varasemalt seadnud suureks eesmärgiks esineda igas maailma riigis.

Trummar Tõnu Tubli ütles, et inimesed ootavad igas riigis ansamblilt energialaksu. "Kui me seda suudame pakkuda, siis läheb tegelikult kõik alla," sõnas ta.

Trad.Attack! oli stuudios ka tutvustamaks EV100 äppi, kust leiab kõik sündmused, mis EV100 raames Eestis ja välismaal toimumas.

Trad.Attack!-i teine album "Kullakarva" jõuab kuulajateni 19. mail.