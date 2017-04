Vennad Priit ja Mart Kuusk lähevad EV100 matkale: see on väga suur au

"Ma ise oma peas mõtlesin välja, et me läbime selle trassi jalutades, joostes ja ka ratastel ja vahetevahel on vaja optimeerida, mis uhhuduurikeeles tähendab, et tuleb kasutada kättesaadavaid sõiduvahendeid," selgitas Priit Kuusk "Vikerhommikus", kuidas retk läbitakse.

Ilmaprognoos näitab, et suurel matkapäeval sajab lund ja lörtsi. "Värskemaid ilmaprognoose kuuldes tunnen juba ette ootusärevat naudingut," naljatas Mart Kuusk.

Priit õpetas oma kogemustest, et matkal on kõige tähtsamad mugavad jalanõud. "Kõige tähtsam on see, et jalg peab olema kuiv. Mugav jalanõu, millega sa oled palju käinud, peab olema hea soe olla ja hea tuju," ütles ta.

Matka suurimaks plussiks peavad mehed seda, et retkel saab avastada Eestimaad. "Mul on jube hea meel, et meid kaasati sellisesse projekti. See on väga suur au ja ma tõesti saan jälle kergest mugavustsoonist välja," kiitis Priit Kuusk eelolevat retke.

Uhhuduuri seltskonnal, kelle seiklused on ka varem teleekraanile jõudnud, praegu rohkem konkreetseid reisiplaane pole. "Planeerima peaks hakkama, kasvõi sellest, et peaks otsustama, kust me alustame ja kuhu me tahame jõuda. Kui see on paigas, siis on edasi natukene lihtsam. Ma tean, et me järgmine aasta lähme," lubas Priit Kuusk.

Pidulik matk toimub 16. aprillil. Samal päeval on kogu Eesti Televisiooni saatepäev pühendatud EV100-le.