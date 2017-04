Ruslana esineb tänavusel Veteranirockil

Veteranipäeva puhul korraldatav ja juba iga-aastaseks traditsiooniks kujunenud kontsert algab kell 19.30. Kontserdil astuvad üles kaitseväe orkestri ajateenijate bänd, United States Army Europe Soldiers Chorus, Ziggy Wild ja Ruslana.

Veteranipäeva eesmärk on väärtustada veterane ja nende lähedasi. Kaitsevägi tänab ja tunnustab kontserdiga neid mehi ja naisi, kes on sõjalistel operatsioonidel kodust kaugel tugevdanud Eesti julgeolekut ja rahvusvahelist tõsiseltvõetavust. Veteranid on võidelnud Eesti eest ja teeninud ära ühiskonna tänu ning toetuse. Veterane on kaitseväes üle 2700.

Veteranipäeva tähistatakse juba neljandat korda jüripäeval, 23. aprillil. ETV2 teeb kontserdist teleülekande.