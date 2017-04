Tartus selguvad parimad tänavatantsijad

5. aprillil selgitakse Athena Keskuses välja parimad tänavatantsijad break ja hip-hop kategooriates, üle aastate on tiitlivõistlus jälle Tartus, kust see 2003. aastal ka alguse sai.

Naaberriikide tantsijate tungival soovil on esmakordselt võistlus avatud ka teiste riikide tantsijatele. Uuendusena on samal päeval nii tiimi- kui ka individuaalvõistlused.

Esmakordselt Põhja-Euroopas proovitakse hip-hop kategoorias World Dance Battle formaati. Athena Keskuses toimuval võistlusel on see proovikiviks nii korraldajatele kui ka tantsijatele, et aimu saada, millega tegu on. Seda hindab ja viib läbi World Dance Battle (WDB) peakorraldaja Kanon Prantsusmaalt, võitja pääseb otse finaalüritusele Prantsusmaal.

Teiseks võistluskategooriaks laupäeval on break. Siin võisteldakse samuti tiimi- ja individuaalvõistlusel ning vanusegruppe on kolm: kuni 12-aastased, kuni 16-aastased ning 16 ja vanemad noored. Soolovõistlusena on eraldi võistlus ka tüdrukutele.

Breaki osa hindavad Kuzya Poolast ja Sunni Inglismaalt, lisaks ka Eesti tantsija Sanzun, kes on mitmekordne Eesti meister.

Võistlema on lubanud tulla osalejad Valgevenest, Lätist, Leedust, Venemaalt ja Soomest.