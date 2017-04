Eesti võistluslaul püsib Eurovisiooni fännklubide edetabeli eesotsas

Praeguse seisuga on punkte jaganud seitsme riigi fännklubid, nende hulgas Valgevene, Soome, Prantsusmaa, Ungari, Luksemburg, Sloveenia ja Ukraina. Ees on ootamas veel 38 fännklubi tulemused, vahendas escxtra.com.

43 võistlusloost on punkte jagatud 22 riigile. Nende hulgas ka Eesti laulule "Verona", mis püsib tabeli viiendal kohal.

Eesti esindajad Laura Põldvere ja Koit Toome on oma võistluslooga kogunud 41 punkti. Tabeli esikohal on Itaalia laul "Occidentali’s Karma" 78 punktiga, teisel kohal Rootsi pala "I Can’t Go On" 59 punktiga ning kolmandal kohal Belgia laul "City Lights" 55 punktiga.

Selline järjestus pole aga lõplik, sest viimased fännklubid teatavad oma punktid alles 30. aprillil.

