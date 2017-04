Mick Pedaja avaldas märtsiöiste meeleoludega singli

"Oligi taotuslik jätta ta selliseks tiksumise looks. Erilist hullu muutust ei ole peale vaheosa, kus sõnad sisse tulevad," kirjeldas Pedaja oma loomingut Raadio 2 saates "Draiv".

Alles eelmise aasta lõpus ilmus Pedajal album "Hingake", kuid seal "Groundz" ei kõla, sest tegemist on väga värske materjaliga. "Märtsiöised vibe'id on sees," selgitas Pedaja.

Kuigi varem on Pedaja teinud koostööd mitmete muusikutega, siis uus lugu valmis täielikult Pedaja enda käe all. "Ma tundsin, et ma olen natukene rohkem arenenud, vähemalt ise tunnen seda, ja mõtlesin, et ma proovin täiesti üksipäini teha midagi valmis," põhjendas muusik.

Ta lisas, et "Groundz" annab natuke aimu ka tulevasest albumist. "Loodetavasti uus album tuleb ka samas stiilis," ütles ta.

Mick Pedajat saab esinemas näha juba 2. mail Vilde muuseumis Kadriorus. "Seal ma enda tavalist repertuaari ei mängi. Tuleb rohkem improvisatsiooniline ja kulgev. Kes tahab, saab lamada. Selline kevadpuhastuskontsert, hästi rahulik," selgitas Pedaja. 5. mail astub muusik üles Tartus Mailaulul.