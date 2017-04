Flow festivalil esinevad Roy Ayers ja BADBADNOTGOOD

Festivalil esineb Ameerika jazzmuusik Joshua Redman koos bändiga Still Dreaming, kuhu kuuluvad Scott Colley, Ron Miles ja Brian Blade. Üles astub jazz-funk legend Roy Ayers, kes on tuntud looga "Everybody Loves the Sunshine". Kohale tuleb moodsa jazzi ansambel BADBADNOTGOOD, kes lööb kaasa ka tuleva nädala lõpus ilmuval Kendrick Lamari plaadil.

Selgi korral ei puudu Bright Balloon 360° lava kavast Aafrika rütmid. Lavale astuvad Ibibio Sound Machine, Janka Nabay & The Bubu Gang ja Fatoumata Diawara & Hindi Zahra.

Kavasse lisandusid ka Ameerika kantrilaulja Max Jury, folkmuusik Julie Bryne, Rootsi laulja Skott jpt.

Bright Balloon 360° lava asub aga sel aastal teises kohas, seal on rohkem istekohti ning lavale pääsemine on lihtsam kui varem.

Flow festival toimub Helsingis 11. kuni 13. augustini.