Tallinn Music Weeki publiku lemmikartist on The Boondocks

Suvepealinnas Pärnus alates 2012. aastast tegutsenud indierocki bänd The Boondocks peab oma võidu üheks põhjuseks tihedat esinemisgraafikut tänavusel festivalil. Ühtekokku astuti TMW raames üles lausa neli korda – nii õhtusel noorteprogrammi kontserdil "Tuled peale" Kultuuriklubis Kelm kui ka Raadio 2 esitluslaval Von Krahlis, samuti linnalavadel uuskasutuskeskuses ning Viru keskuses.

The Boondocksi kitarrist Romet Mägar peab TMW ülesastumistest olulisimaks Raadio 2 kontsertõhtut Von Krahlis. "Panustasime sellesse palju. Pärast esinemist olime kõik nõus, et laval ja saalis toimus midagi enneolematult võimast. Saime ka palju kiidusõnu," meenutas Mägar.

Trummar Karl Kevad peab võitu üllatavaks. "Arvasin, et ikka Tommy Cash võidab. Miskipärast oleme viimasel ajal hakanud tihedalt auhindu saama. Aasta lõpus võitsime Raadio 2 aasta uue tulija tiitli, nüüd tuli ära ka TMW ja Telia publikulemmiku auhind," rõõmustas ta.

Laulja Villem Sarapuu sõnul keskendub värske publikulemmik hetkel uue muusika kirjutamisele ja salvestamisele. "Läheme tagasi stuudioseinte vahele. Plaanis on ka mitmeid esinemisi nii kodu- kui ka välismaistel festivalidel. Tuleb tihe suvi," lubas Sarapuu.

The Boondocksi loomingut on mõjutanud erinevad žanrid britpopist post-pungini ning 1990ndate hip-hopist tantsu-indie’ni. Heliliselt paigutab bänd end vahemikku, mille ühes servas on Ameerika drive-in teater ja teises Vene varietee ning mille sumedast retroatmosfäärist võib tabada sähvatusi kaasaegseist edetabelite murdjaist. Nende kontserte on kirjeldatud ühtaegu nii õõvatekitavate kui inspireerivatena. Mullu esineti nii lõunanaabrite olulisimal muusikafestivalil Positivusel kui ka Taanis Alborgi linnas. The Boondocks on ilmutanud kaks täispikka albumit "USB" (2014) ning "Thriller" (2016). Viimase albumi loo "U and Me" valisid Raadio 2 kuulajad Aastahiti hääletusel kaheksandale kohale ning raadio toimetus omistas bändile aasta uue tulija tiitli.

Festivali publikulemmikut sai valida TMW kodulehel hääletades või äpis 27. märtsist kuni 5. aprillini. Valida sai 250 festivalil esinenud artisti hulgast. Lisaks võitjabändile The Boondocksile said muljetavaldava poolehoiu osaliseks ka eksperimentaal-džässi trio Sheep Got Waxed ja indiebänd Deeper Upper Leedust, folkansambel Ottava Yo Venemaalt ning multiinstrumentalist Erki Pärnoja, räppar Daf, indierocki bänd Frankie Animal ja progerocki kollektiiv Põhja Konn Eestist.

Eelnevail aastail on TMW publiku lemmikuteks osutunud Eesti räppar Metsakutsu ja Leedu indierocki bändid BA ning Garbanotas Bosistas.

Lemmikuks pärjatud artistile annab Telia tuhat eurot muusikalise karjääri edendamiseks.

The Boondocks on:

Villem Sarapuu – kitarr, vokaal

Romet Mägar – kitarr

Hendrik Tamberg – basskitarr, vokaal

Karl Kevad – trummid