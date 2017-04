Kuressaare merepäevade peaesineja on Kerli

Festivali avaõhtul toimub pealaval ansambli Swingersi tasuta kontsert, solistideks Tanja, Brigit Sarrap ja Pearu Paulus.

Teise õhtu pealava esinejad on legendaarne Anne Veski, energiline Daniel Levi ja Terminaator.

Kolmandal päeval annavad kontserdi ansambel Regatt ja Jüri Pootsmann. Õhtu lõpetab Kerli spetsiaalselt merepäevadeks loodud lavashow.

Kerli sõnas, et Saaremaa on üks tema lemmikkohti Eestis, mille iga metsatukk ja merelaine on maagiat täis. "Iga minu esinemine on ainukordne ning sel korral otsin inspiratsiooni vana Eesti meremütoloogiast ning veehaldjatest," selgitas ta.