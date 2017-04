Briti produtsent Route 94 esineb Kultuurikatlas

Route 94 on laiemale avalikkusele tuntud kui loo “My Love” autor. Hoolimata noorest east on tema loominguline pagas mitmekülgne. Ta on esinenud kõikjal maailmas alates Mehhikost lõpetades Ibizaga. Astunud üles nii Creamfields, DGTL kui ka Snowbombing festivalidel ning teinud koostööd Benga ja Katy B’ga.

Lisaks Route 94 esinemisele astuvad Kultuurikatlas üles ka kodumaised tegijad nagu Ivo Naries, Raigo Smith, MHKL, Paap ning Martin Saar.

Uksed avatakse kell 23.00.