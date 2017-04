Näitleja Kaili Närep töökaotusest ei heitunud: asi on tahtmises

Näitleja Kaili Närep, kes on mänginud end rahva südamesse sarjas "Mammad ja papad", rääkis oma kogemuse põhjal, kuidas pärast töökaotust hakkama saada.

Lavakunstikoolis õppinud Närep tunnistas, et sattus teatrikooli juhuslikult. "Ega ma eriti ei saanud aru, kuhu ma sain. Aasta otsa olin suhteliselt suures hämmingus," meenutas Närep ETV saates "Ringvaade", kuidas tema näitlejatee alguse sai.

Närepi karjäär algas Ugala teatris, kuid jätkus Pärnu Endlas. Endla teatris jõudis Närep töötada kuus aastat, siis oli teatris aga suurem koondamine ja teate sai ka Kaili. "Keegi pidi ära minema ja üheks olin siis mina," meenutas Närep keerulist perioodi.

Pärast koondamist läks Närep õppima kutsehariduskeskusesse juuksuriks ning töötab selle ameti peal tänaseni. "Asi on tahtmises, asi ei ole selles, et ei saa, ei oska. Neid sõnu ei lubanud meil juba Kalju Komissarov kasutada," meenutas Närep oma endist õppejõudu.

Pärast koondamist läks Närep õppima ka sotsiaaltööd. "Kui Endla teatri koondamine oli, siis ämber peas kolises natukene palju. Siis oligi vaja iseendas selgusele jõuda, mis nüüd toimub, miks see ämber nii kõvasti koliseb," selgitas Närep, kes hakkas seejärel uurima, kus saab psühholoogiat õppida. "Jällegi võtsin ma ette kutsehariduskeskuse pakutava nimekirja ja leidsin, et hooldustöötajal on täiesti olemas valdkond nagu psühholoogia," meenutas Närep.

Närepist sai kaheks aastaks hooldustöötaja Pärnu kodutute varjupaigas. "Natukene on ta vangivalvuri ainetega see korrapidajaamet. Kogu aeg sa pead olema valvel," meenutas Närep rasket tööd.

Kuigi praegu mängib vabakutseline näitleja teleseriaalis "Mammad ja papad" kandvat rolli, ei ole naine ka juuksurikääre nurka visanud. "Mina aruka inimesena ei viska seda juuksuriametit üle õla, ma olen ettevaatlik," tõdes naine.