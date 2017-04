Eesti arhitekt projekteerib maju Marsile

Eesti arhitekt Juhan Kangilaski peab elu Marsil võimalikuks ning on planeedile elukõlblikke maju projekteerinud.

"Marsile pensionile kõlab väga ahvatlevalt. Sul on oma kasvuhoone ja võimalus luua maailma tühjale lehele. See on tohutu platvorm, kus realiseerida uusi ideid, proovida paremini teha arhitektuuri ja linnu kui seda hetkel Maal tehakse," põhjendas Kangilaski ETV saates "Ringvaade", miks teda elu Marsil köidab.

Kangilaski on ühendust võtnud ka tehnoloogiageeniuse Elon Muskiga, kes Marsile sobivat transpordiühendust tahab luua. "Seni pole veel vastust saanud, igal juhul ma tahan, et idee kui selline jõuaks laiema publikuni," rääkis Kangilaski oma projekteeritud elukeskkonnast.

Kangilaski ise usub, et Marsile kolitakse elama juba lähema 20 aasta jooksul. "Inimkond võiks laieneda ka mõnele teisele planeedile. Maad võib igal ajahetkel ähvardada kosmiline katastroof, asteroid, võime ise midagi tuksi keerata," põhjendas ta.