Daniel Vaarik tõestas, et süütu sõnum sotsiaalmeedias võib lõppeda katastroofiga

Kirjanik ja ajakirjanik Jon Ronson vaatleb raamatus "Ah et sind on avalikult häbistatud" mitmete näidete varal, kui kergesti võib inimene Twitteris või mujal meedias tehtud nalja või vale liigutuse tõttu kaotada kõik.

"Internet võimaldab konteksti kokkuvarisemist iga päev. Sa pead olema väga valvel," rääkis suhtekorraldaja Daniel Vaarik Jon Ronsoni raamatust ETV saates "Ringvaade".

Vaarik lisas, et paljud postitavad sotsiaalmeediasse midagi sõpradele, kuid postituse sisu võib ootamatult hoopis laiemat kõlapinda leida. "Nüüd peabki arvestama, et sa räägid avalikkusega," rääkis Vaarik.

Kuigi raamat on kirjutatud välismaa näidetel, tõdes Vaarik, et konteksti muutumist kohtab ka Eesti ühiskonnas. "Kui inimesed oma Twitteri või Facebooki lahti teeksid, natuke scrolliksid, siis näeksid nad vähemalt leebel kujul sellist käitumist, kus keegi on midagi valesti teinud kellegi arvates ja siis on saabunud mitmeid inimesi, kes arvavad, et see on ikka väga valesti," lausus Vaarik.

Vaarik lisas, et inimesed ei ole veel internetireeglitega harjunud, kuid loodetavasti harjuvad. "Minu meelest selle raamatu lõplik toon ei ole nii negatiivne. Selle raamatu üks mõte on näidata, et inimene ei ole selline," ütles Vaarik.