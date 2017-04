Eesti kultuur talletatakse sajameetrise vaiba sisse

Vabaõhumuuseumis Kolu kõrtsis on alates homsest püsti kangasteljed, mille taha oodatakse kangast kuduma kogu eesti rahvast. Valmis vaip antakse juubeliaastal üle vabariigi presidendi kantseleile erinevatel üritustel kasutamiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Praegu on nii et tuleb 20 viie meetri pikkust vaipa ja need on sellised inimmõõdulised, mida saab lükata järjestikku pikaks sajameetriseks või kõrvuti või ükskõik kuidas. Ma kujutan ette, et seal saab väga uhkeid üleriiklikke piknikke pidada," kirjeldas tekstiilikunstnik Anu Raud.

Vaiba mustri autorid on tekstiilikunstnikud Anu Raud ja Ene Pars. Iga meetri taga korduva sinimustvalge refrääntriibu vahele mahuvad kõigi 107 Eesti kihelkonna triibuseelikud. "Tahaks, et kõik need kihelkonnad, mis hirmuäratavalt kaovad maakaardilt ära, oleksid siin ja me mõtleksime nende üle ja me teaksime neid," ütles Raud.

Lõuna-Eesti rahva jaoks, kes Tallinna vaibateole sõita ei saa, paneb Anu Raud teljed üles ka Heimtalisse. Eesti Vabaõhumuuseumis saab juubelivaipa kududa tavalise muuseumikülastuse raames alates homsest.