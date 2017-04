ERR.ee video | Mati Talvik televisioonist: ma ei leia iseendale sobivamat tööd

"Ma tean, et moodne teooria ütleb, et võiks kohti vahetada tihemini, et saad ennast väljendada ka teistes ampluaades, aga ma olen selle koha leidnud. Ma ei leia iseendale sobivamat," tõdes Talvik Menule.

ETV-le on Talvik teinud saateid erinevates žanrites ning enda sõnul on ta saanud kajastada pea kõike, mida hing on ihaldanud. Seejuures särab Talviku silm igat saadet tehes. "Ju ta on sinna naelutatud ja istutatud. See ei ole teletööst. Ma ei ole selleks ennast treeninud, see on mul loomuses. Ma olen lõbus ja naljamees, see teeb elu natukene paremaks," ütles Talvik. "Stress on üldse üks haiguste ja tõbede ema. Mul seda sellel põhjusel ei ole olnud," lisas telelegend.

Telemaastikku hetkeseisu hinnates tõdes Talvik, et hindab praegusi ETV kolleege kõrgelt. "Igaüks on erinev, selle üle on ainult hea meel. Väga kõva poiss oli Aarne Rannamäe, kes on kahjuks läinud. "Pealtnägija" teeb kõva tööd," kiitis mees, kuid tõdes, et paraku on väga silmapaistvaid teletöötajaid vähemaks jäänud. "Eks tuleb juurde teha," lausus Talvik.

75. sünnipäeva jäävad Talvikule meenutama arvukad intervjuud Eesti meedias. "Ma olen läbi murdnud pressipadriku, kes on mind tüüdanud. Muidugi heas mõttes, nad on tahtnud minust kirjutada, nad on hästi kirjutanud, aga neid oli ikka palju," võttis Talvik sünnipäeva kokku.