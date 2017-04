Mati Talvik: saatus on mind hoidnud

Mati Talvik rääkis "Ringvaates", et Kolgaküla rahvamajas on ta koos poja Arturiga viktoriinidel käinud juba alates 1998. aastast. "See on tohutult mõnus ajaviide, kuna kohtud inimestega, keda igapäevaselt ei näe, ja näed värskeid nägusid, igaüks omamoodi," sõnas ta.

"Ma teadlikult ei hoiagi ennast vormis, aga ristsõnad lahendan kohe ära, kui midagi tuleb, maale minnes võtan alati hunniku ristsõnaajakirju kaasa," ütles Talvik ja lisas, et tema abikaasa Alice Talvik loeb temast palju rohkem ilukirjandust. "Minu lugemisvarasse kuuluvad memuaarteoseid, aga sellisel juhul just suurte meeste memuaarid," lisas ta.

Mati Talvik soovitab noortel inimestel aega mõistlikult kasutada. "See teadmine tuleb hiljem, ikka need muud asjad võtavad palju tähelepanu," sõnas ta ja kinnitas, et tervise peale tasub ikka juba noorena mõelda. "Kui ma midagi kasulikku olen noorena teinud, siis oli see sport."

"Põhiliselt ma vaatan televiisorist ikka uudiseid, aga ka ETV teisi programme, nagu näiteks "Ringvaade", mis on täpselt selline saade, mida mina oleksin kunagi võinud teha," tõdes Talvik.

"Ma tunnen rõõmu, et ma olen ikka veel tegus," sõnas ta ja kinnitas, et kuigi ta ei ole väga religioosne, siis ta võib siiski tõdeda, et saatus on teda hoidnud.